Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в сентябре 2021 года будет объявлен новый тендер на покупку автобусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Участие в торгах смогут принять компании из Турции, Польши, Китая, сказал городской голова в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

В частности, он рассказал, что предыдущий тендер на покупку автобусов отменилили из-за европейских санкцией в отношении Белорусии, а ЕИБ рекомендовал городу изменить тендерные условия, позволив участвовать в торгах другим иностранным компаниям.

— Мы планировали получить новые автобусы по типу тех зелёных, которые есть у нас в Николаеве, в количестве 45 автобусов к концу года. К сожалению, этот кредит, который мы берём, – это кредит Европейского инвестиционного банка и в связи с европейскими санкциями в отношении Белоруссии, этот тендер было отменено. Средства остаются и мы сейчас откорректировали тендерную документацию и, кажется, к концу сентября должен быть оглашен новый тендер, тендерные условия которого мы немного расширили по предложению ЕИБа. Теперь участие могут принимать и турецкие, и китайские, и польские, и любые другие, которые захотят принять участие, – сказал Александр Сенкевич.

Также городской голова добавил, что сумма кредитных средств Европейского инвестиционного банка предусматривает закупку автобусов, в целом, и не распределяется на фиксированное количество автобусов, поэтому количество закупленного транспорта будет составлять от 36 до 45 единиц, в зависимости от стоимости каждой.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева. Тогда сообщалось, что для Николаева будут приобретены 40 новых автобусов в рамках сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком.