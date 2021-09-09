Захваченный российскими силовиками крымчанин Асан Ахтемов женат на троюродной сестре заместительницы министра иностранных дел Эмине Джапаровой.

Об этом факте помощница Кулебы сообщила в Facebook.

Дипломатка отметила, что один из незаконно задержанных в Крыму — ее родственник.

— Задержание 3–4 сентября во временно оккупированном Крыму пятерых крымских татар по сфабрикованному российским оккупантом и политически мотивированному делу о «диверсии на участке газопровода», коснулось непосредственно и моей семьи. Среди арестованных сейчас за решеткой находится муж моей троюродной сестры — Асан Ахтемов, — говорится в сообщении.

У мужчины двое детей, помимо этого, он заботится о пожилых родителях.

После задержания на него оказывали давление, буквально выбивая чистосерднечные показания. Российские силовики хотели получить от него свидетельство против замглавы Меджлиса Наримана Джелялова, чтобы выставить того организатором взрывов на газопроводе.

— Когда Асана заводили в зал суда, его смог увидеть отец и невестка (в сам зал суда не пустили ни одного из родственников). Они сказали, что он очень плохо выглядел. У государственного «адвоката» была противоположная версия — «Асан себя хорошо чувствует. Он только жалуется на тошноту и боль в животе» ... Родственники до сих пор не имеют связи с Асаном, их не допускают с ним на встречу и не позволяют говорить даже по телефону. К нему до сих пор не пустили независимого адвоката, с которым семья Асана заключила договор. Адвокат, который был назначен Асану российской оккупационной властью — Глушко Олег Владимирович, сообщил, что Асан отказывается от независимого адвоката и не хочет с ним встречаться и разговаривать. Поверить в это, ясное дело, трудно. Он также сообщил, что его отправят на 21 день на экспертизу в психиатрический диспансер, — передает заместительница главы дип.ведомства.

Министр подчеркнула, что все случившееся будет считать местью за Крымскую платформу.

— Эта история является, к сожалению, той действительностью давления и страха, которую вряд расскажут РФ пропагандисты. Вместо этого они будут убеждать об украинских фашистах и диверсантах, которые являются угрозой «мирной» России, — пишет Эмине Джапарова.

Напомним, что 3 и 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму обыскали дома и арестовали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеинова, а также Наримана Джеляла — заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Позже в Симферополе силовики задержали около 40 человек у здания так называемого ФСБ в оккупированном Крыму. Задержанные пытались узнать судьбу своих родственников и крымских татар, которых похитили накануне.

США осудили этот акт.