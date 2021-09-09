Департамент градостроительства, архитектуры, капстроительства и сопровождения проектов ОГА объявил торги на реставрацию здания Николаевского художественного академического русского драмтеатра.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость работ — 30 миллионов 928 тысяч гривен. Начало аукциона запланировано на 24 сентября. Согласно технической спецификации, в перечень работ входит капитальный ремонт фасада, замена кровли, дверей и окон, частичная термосанация здания, обустройство прилегающей территории, монтаж систем уличного освещения и молниезащиты, частичный ремонт помещений и оборудования.

Закончить работы подрядчик должен будет до конца следующего года.

Ранее замглавы облгосдадминистрации Игорь Кузьмин рассказал, что ОГА хочет получить финансирование работ у Министерства культуры. Чиновник объяснил, что перед подачей документов на конкурс необходимо провести тендер и заключить договор с подрядчиком.

Напомним, что тендер на реконструкцию русдрамтеатра в Николаеве уже объявляли осенью 2020 года. Позже глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, почему отозвал 30 миллионов гривен, запланированных на ремонт Николаевского художественного академического русского драматического театра.

Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.

Фасад театра в ноябре 2019 года

Летом прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.

При этом заместитель главы Николаевской ОГА по вопросам культуры Юрий Гранатуров надеется, что на реконструкцию художественного академического русского драмтеатра будут заложены средства в государственный бюджет 2022 года.