Совместные военные маневры РФ и Беларуси под названием «Запад-2021» были открыты 9 сентября и продлятся до 16 сентября.

Об этом сообщает Радио Свободная Европа.

В операции принимают участие 200 тысяч военнослужащих с обоих сторон, и она вызвала тревогу в НАТО, которое заявляет, что Кремль отказался пригласить наблюдателей в соответствии с международными обязательствами. Также ожидается, что маневры на Западе будут представлять собой скопление российской военной силы на границах Украины.

Соседи Беларуси также осторожны, не скрывая своих опасений по поводу возможных провокаций. К примеру, в Польше объявили чрезвычайное положение, а в Литве готовятся к различным сценариям.

Накануне начала «Запада-2021» Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились в Москве 9 сентября. В Беларуси пять учебных центров в Бресте, Барановичах, Даманауске, Абуз-Лясновском, Ружанском и Гродненской области будут использоваться для маневров «Запад-2021», которые проводится каждые четыре года. Многие объекты расположены на западе Беларуси, недалеко от границы с Польшей и Литвой. В России в учениях примут участие девять учебных центров, в учениях также будет задействован Северный флот.

Как и в 2017 году, учения будут сосредоточены на вымышленных врагах — на этот раз на Ньярисе, Помории и Полярной республике, а также на так называемых террористических организациях.

— Это интересное развитие событий. В то время как Ньярис, кажется, представляет Литву, а Помория, вероятно, заменяет Польшу, Полярная Республика, вероятно, будет представлять Норвегию или другое скандинавское государство, — предположил старший член Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Майкл Кофман.

Напомним, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия продолжает модернизировать его армию поставками новой техники.