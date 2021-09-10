Российский проект трубопровода «Северный поток — 2» из РФ в Европу в обход Украины можно считать завершенным.
Об этом заявила пресс-служба госкомпании.
Заявление сделал глава «Газпрома» Миллер.
— На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, — говорится в сообщении.
Ранее Лавров заявлял о скором завершении строительства трубопровода.
В свою очередь, СМИ сообщали, что первый газ по газопроводу пустят до конца года.
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Российский проект трубопровода «Северный поток — 2» из РФ в Европу в обход Украины можно считать завершенным.
Об этом заявила пресс-служба госкомпании.
Заявление сделал глава «Газпрома» Миллер.
— На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, — говорится в сообщении.
Ранее Лавров заявлял о скором завершении строительства трубопровода.
В свою очередь, СМИ сообщали, что первый газ по газопроводу пустят до конца года.