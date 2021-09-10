Накануне празднования 232-й годовщины со дня основания Николаева в городе появились билборды с поздравлением от главы фракции «Слуга народа» в горсовете Татьяны Домбровской.

Как сообщает корреспондент НикВести, на билбордах изображено фото Татьяны Домбровской, которая держит в руках валик для покраски с зеленой краской. Рядом на как бы покрашенной в зеленый цвет стене надпись «Николаев, будь ярким, а не серым».

В комментарии изданию «Преступности.НЕТ»Татьяна Домбровская рассказала, что означает надпись на ее билборде.

— Во-первых, в канун Дня города я хотела бы пожелать всем смотреть в будущее с оптимизмом. Чтобы наш город становился лучше, и мы с гордостью встречали здесь гостей, видели, как они удивляются и завидуют нам. Что у нас больше бассейнов, что у нас красивее парки, что у нас лучше набережная, например. Но когда в городе долго не открывается и не строится что-то значимое и новое, он становится тусклым, серым. А вот каждый завершенный проект делает его комфортнее, современнее, безопаснее, ну или просто ярче! - рассказала Татьяна Домбровская.

Она напомнила, что по данным последнего аудита «Николаев можно назвать скорее городом незавершенных проектов». И такая ситуация длится уже десятки лет.

— Даже та самая Соборная площадь, которая сейчас у всех на устах, и та тоже - незавершенный проект. Заметьте, я сказала «Соборная», а не «Серая». Хотя я согласна со многими жителями Николаева, которые считают, что на этой площади действительно не хватает ярких зеленых зон, таких важных для нашего южного теплого города. Но я оптимист и спустя почти год работы в городском совете, я почему-то верю, что все еще не поздно исправить, - сказала Татьяна Домбровская.

Ранее сообщалось, что на День города для николаевцев выступит Национальный филармонический оркестр из Одессы.

Напомним, что звездными гостями на концерте к 232-летию Николаева должны были стать Полиграф Шарикоff и группа «Агонь».Некоторые пользователи николаевского сегмента соцсети Faebook негативно восприняли новость о том, что на праздновании Дня города запланировано выступление Полиграфа Шарикоffа из-за того, что в июле этого года Полиграф Шарикоff во время фестиваля «Купалье» в белорусском городе Александрия проверил на крепость рукопожатие президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда он заявил, что оно «оно самое сильное в Европе — восточной, центральной и западной». Спустя день стало известно, что белорусский рэп-исполнитель Полиграф Шарикоff (Сергей Пархоменко) не выступит в Николаеве 11 сентября на главном концерте ко Дню города. Основная версия — изменения в его гастрольном графике. Вместо него на вечернем концерте выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова. Отметим, что в 2018 году на праздновании 229-летия Николаева Pianoбой уже выступали. Тогда вместе с ними сцену на Соборной площади разделила молдавская рок-группа Zdob si Zdub.