Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков передал вопросы николаевских СМИ и судостроителей премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по развитию отрасли, которые он получил 28 июля в Николаеве.

Об этом речь шла в пятницу, 10 сентября, в Раде в ходе традиционного часа вопросов к правительству, передают НикВести.

— Во время рабочей поездки на Николаевщину 28 июля было много вопросов от представителей судостроительной отрасли Украины. Есть ли сегодня разработанная правительством Стратегия развития этой отрасли? Если есть, то в каком состоянии, как выполняется? — спросил Дмитрий Разумков.

Денис Шмыгаль ответил, что развитие судостроения отражено в плане действий Кабмина.

— Развитие судостроительной отрасли — часть правительственной программы. Во-первых, это есть в плане действий правительства. Во-вторых, в обновленном варианте программы, которую мы подготовим и предоставим на рассмотрение парламента, этой тематике посвящено значительное внимание. Соответственно, начиная от развития Военно-морского флота Вооруженных сил Украины и заканчивая речным флотом, все эти вещи есть. Профильное министерство, конечно, вписало это в программу и план мероприятий правительства в этом и следующем году, — ответил Денис Шмыгаль.

Напомним, Дмитрий Разумков в среду, 28 июля, в Николаеве прокомментировал громкие, но так и не реализованные обещания, озвученные «слугами народа», во время их предыдущих визитов в Николаев.

Речь идет о принятии законопроекта, который позволит бюджету города получать прибыль от деятельности морских портов, а также о включении в «Большую реставрацию» Дома офицеров флота в Николаеве.