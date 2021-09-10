К охране привлечена авиация, катера, а также патрулирование со служебными собаками.

— На государственной границе круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера, — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ситуация на украинско-белорусской границе остается спокойной. Все пункты пропуска, которые функционировали до этого, продолжают работать в определенном режиме.

Как известно, военные маневры РФ и Беларуси под названием «Запад-2021» были открыты 9 сентября и продлятся до 16 сентября.

Соседи Беларуси также осторожны, не скрывая своих опасений по поводу возможных провокаций. К примеру, в Польше объявили чрезвычайное положение, а в Литве готовятся к различным сценариям.