Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» планирует закончить работы по модернизации котельной в Корабельном районе до начала отопительного сезона.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, предприятие стало участником проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», финансируемого Мировым банком. В течение 2020-2021 годов удалось запустить 3 крупных обновленных районных котельных: по проспекту Героев Украины, 72А, на улице Белая, 71, и по адресу Спортивная, 1к.

В марте 2021-го руководство «Николаевоблтеплоэнерго» анонсировало и запуск котельной по адресу Самойловича, 41 в Корабельном районе города до конца текущего года.

Сегодня, 10 сентября, на предприятии провели экскурсию для журналистов по объектам теплосети. В частности, представителям СМИ показали котельную по улице Белая, 71, на которой в этом году закончили все работы по модернизации.

— Данный агрегат работает полностью в автоматическом режиме, позволяет отапливать весь микрорайон. Это порядка 120 домов 9-этажных, более тысячи абонентов, — говорит заместитель директора по производственно-техническим вопросам Максим Чернов.

По словам директора предприятия Николая Логвинова, за счет кредита Мирового банка ведутся работы на 5 котельных города. Объект по проспекту Героев Украины, 72 перестроили полностью, также строится котельная по Новозаводской, 48.

— Эти 5 котельных обходятся нам в 10 миллионов долларов. Общий проект Мирового банка — 21 миллион долларов. В этом сезоне она (котельная на улице Белая, — прим.) отработала неполный сезон, месяц мы ее настраивали. Мое четкое мнение — этот кредит окупается за 5 лет, судя по экономии газа, — озвучил цифры Николай Логвинов.

Руководство предприятия отметило, что опыт реконструкции этого объекта стал своеобразным примером — теперь такого же результата хотят достичь и после окончания модернизации котельной в Корабельном районе. Она расположена по адресу Самойловича, 41, новое оборудование там готово к пуску на 85%.

— Мы не пускаемся в авантюры, потому что не имеем права рисковать. При любом раскладе и исходе у нас есть резервные котлы, устаревшие, да, но они позволят нам начать сезон в любой момент, когда это будет необходимо. А вот уже ввод в эксплуатацию нового оборудования у нас запланирован через полтора месяца — пусконаладка и нормальная работа на новом оборудовании, — объяснил Максим Чернов.

На этом объекте заменили два котла КВГМ-30 на новые газовые водогрейные котлы «Viessmann» с горелками немецкой фирмы «Еlсо». Кроме того, в проект вошла замена горелок и автоматики для старого котла ПТВМ-30, сетевых насосов на немецкие «Wilo», трубопроводов и регулирующей арматуры, а также установка преобразователей частоты датской фирмы «Danfoss» на двигатели дымососов и вентилятора подачи воздуха для котла ПТВМ-30, современных систем водоподготовки и управления котельной с погодным регулированием температуры.

На котельную по улице Новозаводская, 48А, из Италии прибыл уже второй из трех жаротрубных котлом Riello RTQ 1000T. Демонтажные работы уже завершили, на Новозаводской готовятся к установке нового оборудования. В «Николаевоблтеплоэнерго» утверждают, что модернизация котельных позволит экономить энергоресурсы и обеспечить горожанам более качественные услуги.

Ранее глава фракции партии «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева считает, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве может стать ударом для городского бюджета, поскольку большая часть средств будет идти на компенсацию разницы в тарифах местным теплогенерирующим предприятиям.

Также директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что в городе есть ЖЭКи и ОСМД, которые отказываются промывать трубы перед отопительным сезоном из-за финансовых проблем.