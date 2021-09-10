Россия провела в Крыму учения по противовоздушной обороне. Учения провели дивизионы российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Военнослужащие осуществили свертывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы.

На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 «Триумф» отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации «условного противника».

— Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет, — говорится в сообщении.

Также, в ходе учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 «Триумф» от ракетной атаки «условного противника».

Как известно, военные маневры РФ и Беларуси под названием «Запад-2021» были открыты 9 сентября и продлятся до 16 сентября.

Соседи Беларуси также осторожны, не скрывая своих опасений по поводу возможных провокаций. К примеру, в Польше объявили чрезвычайное положение, а в Литве готовятся к различным сценариям.