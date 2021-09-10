Созданная «Слугами народа» и ОПЗЖ парламентская ВСК, которая якобы расследует обстоятельства срыва спецоперации по задержанию боевиков из ПВК Вагнера, должна была бы вызвать и заслушать президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.

Об этом журналистам заявили народные депутаты Украины из фракции «Европейская Солидарность», передает сайт политсилы.

— Есть основания полагать, что во время совещания у Зеленского, на которой присутствовал и Ермак, состоялся слив этой информации — это, конечно, огромный удар. Не только по украинским разведчикам, но и по всему сектору безопасности нашего государства. Мы считаем, что на комиссию должны быть приглашены не только участники той операции, но также приглашен Ермак, который должен дать ответ — был или не был такой разговор в кабинете президента? Был или не был после того телефонный разговор с российской стороной? Или с белорусской стороной относительно информации об этой спецоперации? Это и есть задача парламентской временной следственной комиссии, которая должна иметь наибольший уровень доверия. Но, к сожалению, сегодня мы увидели закрытость и нежелание объективного расследования, — отмечает народный депутат, Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий.

Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Михаил Забродский также отметил, что комиссия не вызывает на заседание ВСК для объяснений Владимира Зеленского.

— Странный интерес отдельных членов комиссии пригласить на заседание пятого президента Петра Порошенко, и не пригласить шестого президента Владимира Зеленского, который причастен и точно должен быть в курсе того, как развивались события прошлого лета, — считает Михаил Забродский.

Андрей Парубий сообщил, что сегодня на закрытое заседании провластной ВСК пришли только депутаты из фракции Зеленского, а представителей других фракций на комиссию не допустили несмотря на то, что они имеют допуск к государственной тайне.

— Сегодня часть народных депутатов от демократической оппозиции, это депутаты от «Европейской Солидарности» — я, Михаил Забродский, Николай Величкович, Михаил Бондарь, а также от «Голоса» Сергей Рахманин и Роман Костенко пришли на комиссию для того, чтобы предложить заслушать непосредственных участников этой военной операции, которая собственно сегодня и должна была рассматриваться на ВСК, — сообщил Андрей Парубий. — Мы, как народные депутаты, все имеем доступ к государственной тайне, к секретным материалам. Была проведена проверка и было подтверждено, что мы имеем полный доступ к закрытой информации. И когда этот вопрос был поставлен на голосование, к большому удивлению, комиссия проголосовала, что мы не можем участвовать в ее заседании, не можем присутствовать при рассмотрении вопросов ведения комиссии, — отметил Андрей Парубий. — Это еще раз показало, что на самом деле эта ВСК была создана не для того, чтобы расследовать тех, кто совершил государственное преступление, сдав украинских разведчиков, а для того, чтобы просто отбелить возможных участников слива этой операции, — убежден Андрей Парубий. — С самого начала мы требовали, чтобы была создана ВСК по конкретной операции, которая стала резонансной не только для Украины, но и для всего мира. И последние расследования, в том числе и журналистские, продемонстрировали, что как минимум разведка США была в курсе этой операции. Мы были убеждены с самого начала, что должна быть комиссия, которая будет рассматривать именно этот эпизод. Трудно себе представить, какова деморализация для украинских разведчиков, военных и солдат, когда возникает подозрение, что информация о секретной операции может вытечь из кабинета Главнокомандующего этой страны. Поэтому общество нуждается в ответах. Наши партнеры нуждаются в ответах. К сожалению, эта наше предложение даже не было поставлено на голосование, — напомнил Андрей Парубий.

Напомним, летом Христо Грозев обещал, что лента от команды расследователей и журналистов Bellingcat про вероятную спецоперацию по аресту российских наемников из ЧВК Вагнера появится в открытом доступе в скором времени.

Ранее сообщалось, что документальный фильм Bellingcat, посвященный провалу операции по привлечению к ответственности бойцов российской ЧВК «Вагнера», выйдет после лета 2021 года.

Напомним, и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев ранее, что дело заверил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.