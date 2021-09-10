Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран по итогам заседания союзного Совмина в Минске в пятницу, 10 сентября.

— Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства, — говорится в документе.

Кроме того, предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставление государственных услуг в электронной форме.

Накануне стало известно, что Россия и Беларусь согласовали 28 союзных программ двух государств. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров с Александром Лукашенко. Эти программы нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях.

Как известно, военные маневры РФ и Беларуси под названием «Запад-2021» были открыты 9 сентября и продлятся до 16 сентября.

Соседи Беларуси также осторожны, не скрывая своих опасений по поводу возможных провокаций. К примеру, в Польше объявили чрезвычайное положение, а в Литве готовятся к различным сценариям.