Шведский экономист Андерс Ослунд подверг критике поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации и озвученные министром юстиции Денисом Малюськой на Ялтинском форуме в субботу ожидания о продаже олигархами СМИ после его принятия.

Как передает Цензор.НЕТ, Андерс Ослунд в частности обратил внимание на сходство инициатив с теми шагами, которые делал президент России Путин в начале 2000-х годов.

— Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать. Конечно, россиянам — покупать не позволят. Кто же тогда это должен быть? Государство, руководящая партия? Путин в начале 2000-х отобрал медиа-власть у Бориса Березовского и передал не государству, а своим, путинским олигархам. То, что вы предлагаете — является не третьим путем, а путинским путем, — отметил Андерс Ослунд.

Отмечается, что 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Дмитрий Разумков направил законопроект № 5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.

Напомним, 17 июня, депутатам Николаевского областного совета не хватило голосов,чтобы обратиться в Раду с просьбой поддержать законопроект № 5599 «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».