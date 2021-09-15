Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким

На территории Николаевской области пока не планируют размещать беженцев из Афганистана.

Об этом в комментарии НикВести рассказал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Он также добавил, что на сегодняшний день мест для размещения афганских переселенцев на территории Николаевской области нет.

— Такой информации нет. У нас существует место для принятия в районе Вознесенска, но такой вопрос ещё не поднимался. Ми пока никого не принимаем и не размещаем. Если же говорить о справке, то у нас на сегодняшний день всего около 12 человек размещено, которые были переселены давно. Свежих данных нет. Ресурсов мало. У нас есть одно место для временно перемещенных лиц, но всё же надо понимать, что ресурса мало. Размещать негде и задачи такой не ставили, чтобы готовить, но они есть в других областях, – сказал Виталий Ким.

Как известно ,Министерство внутренних дел Украины запросило Кабмин выделить более 0,5 миллиарда гривен для содержания в стране беженцев из Афганистана в отремонтированных и перепрофилированных зданиях Киевской области. В сумму входит не только проживание и питание граждан, но и капремонт учреждений, зарплаты штата и прочее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 10 сентября во время часа вопросов к правительству в Верховной раде подтвердил информацию о планах разместить граждан Афганистана на территории Украины.

— Украина действительно заняла лидерские позиции относительно помощи и эвакуации граждан Украины и также граждан других стран-партнёров с Афганистаном, когда там начался кризис. Никаких пяти тысяч афганских беженцев, конечно, в Украине сейчас нет. Если будет запрос на содержание или оказание соответствующей помощи, то он осуществляется за предоставлением в бюджетный комитет и решение о изменениях в бюджет принимает парламент, – сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что после объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они в конце концов привели к захвату власти боевиками группировки «Талибан» 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

После захвата власти талибами западные страны эвакуировали своих граждан и некоторых афганцев. За две недели из Афганистана вывезли более 120 тысяч человек, однако тысячи людей до сих пор не могут уехать. Украина вывезла 650 человек. Соединенные Штаты Америки после 20 лет операции завершили вывод своих войск 31 августа.