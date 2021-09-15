Кабинет министров Украины отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны покинуть ее в течение 48 часов.
Изменения вступят в силу с 20 сентября, сообщили в Государственной пограничной службе.
Сообщается, что с 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им также не нужно делать тесты на COVID в Украине и устанавливать приложение «Вдома».
Остается в силе требование для иностранцев и владельцев вида на жительство иметь страховой полис, выданный зарегистрированной в Украине компанией, который покрывает расходы на лечение COVID и обсервацию.
Кроме того, иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства для въезда в Украину нужно иметь один из указанных документов:
Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.
Иностранцы старше 18 лет, которые не вакцинированы, должны иметь отрицательный результат теста и установить приложение «Вдома» для контроля самоизоляции. Она прекращается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен еще один отрицательный тест.
Украина оказалась на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19.
Напомним, в Украине в ближайшие две недели вырастет заболеваемость коронавирусом — ученые из Национальной академии наук ожидают более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией.
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Кабинет министров Украины отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны покинуть ее в течение 48 часов.
Изменения вступят в силу с 20 сентября, сообщили в Государственной пограничной службе.
Сообщается, что с 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им также не нужно делать тесты на COVID в Украине и устанавливать приложение «Вдома».
Остается в силе требование для иностранцев и владельцев вида на жительство иметь страховой полис, выданный зарегистрированной в Украине компанией, который покрывает расходы на лечение COVID и обсервацию.
Кроме того, иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства для въезда в Украину нужно иметь один из указанных документов:
Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.
Иностранцы старше 18 лет, которые не вакцинированы, должны иметь отрицательный результат теста и установить приложение «Вдома» для контроля самоизоляции. Она прекращается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен еще один отрицательный тест.
Украина оказалась на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19.
Напомним, в Украине в ближайшие две недели вырастет заболеваемость коронавирусом — ученые из Национальной академии наук ожидают более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией.