В здании Николаевской районной государственной администрации дырку в потолке одного из кабинетов замаскировали большим флагом Украины.

Соответствующее фото опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор НикВести Олег Деренюга.

— Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живём, – подписал опубликованный снимок Олег Деренюга.

Журналист также опубликовал фотографию двери в уборную Николаевской районной государственной администрации, на которой размещено объявление. В частности, девушек просят использовать данное помещение по назначению, аккуратно и самостоятельно убирать после себя туалет.

— Уважаемые женщины, убедительная просьба, если не уверены, что можете сделать это аккуратно, лучше не начинайте! Оглянитесь! Всё в порядке? Возьми щётку, убери за собой! Спасибо!, – сказано в обращении.

Напомним, что в сквере «Юных героев» Николаева установили 72-метровый флагшток и торжественно подняли на нём флаг Украины.

Общая стоимость установки стелы с флагом и реконструкции сквера составила 15 миллионов гривен, из которых 5 миллионов гривен – средства городского бюджета, 5 миллионов гривен – средства областного бюджета и 5 миллионов гривен – средства госбюджета.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда был внесен проект по установке флагштока, указывалось, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.