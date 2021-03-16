Депутаты Николаевского облсовета утвердили изменения в бюджет-2021, которыми, в частности, выделили 5 миллионов гривен на разработку проекта по установке флага-гиганта в центре Николаеве.

Такое решение было принято на заседании сессии во вторник, 16 марта, сообщает корреспондент НикВести.

Изменения поддержали 36 депутатов из 50 присутствующих в зале, четверо воздержались и еще 10 не голосовали.

Отметим, что в изменения заложено выделение 5 миллионов гривен на проект по установке 72-метрового флагштока и реконструкцию части сквера «Юных героев» в Николаеве.

Также депутаты выделили 3,1 миллиона гривен на зарплаты для 13 новых сотрудников исполнительного аппарата облсовета. Еще 400 тысяч гривен направят на покупку планшетов.

Кроме того, проект предполагает закупку двух видеокамер для трансляции сессии, резервацию денег на приобретение экологической мониторинговой лаборатории.

Ранее Николаевский областной совет большинством голосов утвердил новую структуру исполнительного аппарата, которая предполагает расширение штата на 24 сотрудника.

Также 37 депутатов поддержали проект по установке огромного флага в Николаеве и реконструкции части сквера вокруг него. Проголосовали «за» в том числе семь депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь».