Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал обнародованные в сети кадры своего общения с бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— Он сказал: «Сейчас я к тебе подойду — и тебе нужно будет декларироваться», а я ему говорю: «Не спешите, ещё пару недель есть — можно не декларироваться». Обменялись шутками про закон об олигархах, — рассказал Давид Арахамия.

Вместе с тем он подчеркнул, что на матче был с супругой, сыном и другом.

— Я не знал (что на матче будут министры, другие депутаты и бизнесмены, — прим.), потому что я в ту ложу (общение Арахамии и Коломойского запечатлели в вип-ложе стадиона, — прим.) не шел, хотя у меня был, кстати, билет туда. Но я никогда не хожу в ложу почётных гостей, я иду в те ложи, где обычные люди. Я не был там (в вип-ложе): вот ложа номер 33 (где находился Арахамия, — прим.), за бортиком, потом ложа почётных гостей, — объяснил глава фракции монобольшинства.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сфабриковал несколько дел против представителей их политсилы, поскольку не хотел уходить в отставку.