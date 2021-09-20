Депутат Николаевского районного совета Александр Дьяченко заявил, что николаевские чиновники по непонятным причинам тормозят закупку и установку камер наружного видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город».

На своей странице в соцсети Facebook депутат опубликовал видеообращение к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой разобраться в ситуации.

По его словам, камеры видеонаблюдения помогли бы правоохранителям раскрыть многое преступления, но их установлено слишком мало. В Николаеве программа «Безопасный город» действует уже давно, она предусматривает установку более 300 камер по всему городу. Депутаты уже выделили деньги на их закупку, но, по мнению Дьяченко, кто-то «мутит» в этих вопросах.

— Лично к вам, Александр Федорович, я обращаюсь. Возможно, вы не можете следить за всем, что происходит в городе, но очень бы хотелось. Возможно, кто-то из ваших подчиненных затягивает это дело. Возможно, кто-то опять крутит-мутит с закупками. Все возможно. Я хотел бы, чтобы вы взяли проект «Безопасный город» под свой личный контроль и узнали, что происходит и на каком этапе. Когда наши горожане, жители нашего города, будут жить действительно в безопасном городе? И в случае какого-то происшествия люди будут знать, что преступление будет раскрыто быстро и не будет месяцами лежать в райотделах. Эти камеры важны для полиции, для раскрываемости, важны для горожан, для их безопасности, - уверен Александр Дьяченко.

Депутат райсовета попросил мэра Александра Сенкевича помочь выяснить, кто тормозит закупку камер и обнародовать их фамилии.

— Учитывая, что у нас мэр с образованием компьютерщика, для него, я думаю, было бы делом чести установить эти камеры, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области устанавливают 8 комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на автодорогах – уже установили и настроили первые 2 камеры на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.

Напомним, что с 10 сентября на дорогах Николаева начали работать два новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.