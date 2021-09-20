Правоохранительные структуры сосредоточились на двух версиях подрыва автомобиля с ветераном и спикером ГСЧС в Днепре.

Об этом пишет «Суспільне».

Первая версия связана с профессиональной деятельностью, ведь обое погибших отличались активной гражданской позицией, неоднократно ездили на фронт, где волонтерили.

Согласно второй версии, причиной убийства могли стать натянутые отношения погибших с определенными лицами.

Прокурор Алексей Савенко также рассказал, что сила взрыва была эквивалентна двум килограммам тротила.

Взрыв автомобиля в Днепре произошел утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого.

Как сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах, погибли также ветеран АТО Алексей Кавлак и начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

За расследование инцидента взялись следователи СБУ.

А следствие располагает данными, которые позволяют утверждать, что к машине, взорванной в Днепре, было прикреплено самодельное взрывное устройство.