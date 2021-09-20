Компания «Алекта» пытается через суд возобновить строительство торгового центра на зеленой зоне в районе городского автовокзала Николаева

Об этом рассказал заместитель начальника управления Государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета Алексей Савчук в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

По его словам, после предписаний ГАСКа устранить нарушения и привлечения застройщика к ответственности, компания «Алекта» также обратилась в суд. Он также добавил, что земельный участок не предназначен для застройки, поскольку имеет другое целевое назначение.

– Нашим управлением мы проводили проверку этого объекта. Во время проверки было установлено, что строительные работы начато не было, начато только подготовительные работы. Но во время проверки также было установлено, что земельный участок, который отводился застройщику, был предназначен не для тех целей, которые указаны в названии объекта строительства. Цели застройки, согласно сообщению о начале строительных работ, не соответствуют целевому назначению земельного участка, что является основанием для его отмены. По результатам проверки субъекта градостроительства было привлечено к ответственности, были предписания относительно устранения нарушений, но не соглашаясь с таким решением субъект градостроительства также обратился в суд. На данный момент продолжается рассмотрение ещё в первой инстанции, поэтому выводов пока никаких нет, – рассказал Алексей Савчук.

Напомним, что 6 марта текущего года в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора. Такие действия вызвали возмущение общественности.

Позже директор антикоррупционного департамента, депутат Николаевского городского совета Андрей Ермолаев сообщил, что у рабочих есть разрешение на выполнение указанных работ. В то же время, главный архитектор Андрей Цымбал отчитался о причинах по которым городские власти одобрили застройку территории зеленой зоны.

В Николаеве также состоялся круглый стол по поводу строительства торгового центра на зеленой зоне возле автовокзала. В компании «Алекта» заявили, что проект является законным и согласованным всеми инстанциями, не наносит ущерба окружающей среде и экологии, соответствует концепции внешней привлекательности и улучшения вида Николаева, принесет выгоду городу от дополнительных поступлений в бюджет и создаст рабочие места.

Во время встречи главный архитектор Николаева Андрей Цымбал также рассказал, что фирма получила разрешение на подготовительные работы и обустройство стройплощадки, а зеленая зона, о которой идет речь, не является по документам сквером.