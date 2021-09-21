Между главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией Слуга народа возникли «фундаментальные разногласия», в конфликт может вмешаться президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Главкому.

По мнению Михаила Подоляка, глава парламента «открыто тормозит ключевые инициативы президента», а его видение «стратегии развития государства» отличается от видения команды Владимира Зеленского.

Он сказал, что Дмитрий Разумков «считает, что нужно законсервировать ту систему, которая есть сейчас», в отличие от «слуг народа», которые «считают, что у этой системы ресурса уже нет».

— Оказались фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его неголосование на СНБО за такие вещи, как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон, — заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что, если «мировоззренческий конфликт между Дмитрием Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту» с «жесткими решениями».

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил на четверг, 23 сентября, внеочередное заседание Верховной Рады, хотя находится на больничном и, согласно закону, не должен выполнять обязанности председателя парламента в это время.

Напомним, ранее Глава фракции «Слуга народа» заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».