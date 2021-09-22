Сегодня, 22 сентября, в Высшем антикоррупционном суде Украины проходит заседание относительно увеличения суммы залога для вице-мэра Николаева Сергея Коренева по «делу о Соборной площади».

Поддержать Сергея Коренева приехали депутаты от партии «Пропозиция»: начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Дмитрий Канарский, директор «антикоррупционного» департамента Андрей Ермолаев и депутат райсовета Егор Бедаков, а также мэр Николаева Александр Сенкевич и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, пишут НикВести.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят увеличить сумму залога для Сергея Коренева с 3 миллионов 518 тысяч гривен до 22 миллионов 700 тысяч гривен.

В ходе заседания адвокаты вице-мэра просили суд заслушать свидетеля по делу – городского голову Александра Сенкевича. При этом прокурор заявил, что показания мэра Николаева являются необъективными и суд решил отказать в данном ходатайстве адвокатов.

Помимо этого, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан подала ходатайство о взятии на поруки Сергея Коренева,

В судебном заседании объявили перерыв до 13:00, поскольку поскольку у одного из коллегии судей на 10:00 было назначено заседание в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без изменения меру пресечения вице-мэру Николаева Сергею Кореневу по делу о реконструкции Соборной площади.

Напомним, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.

В ходе судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым выяснились некоторые подробности по «делу Соборной площади». В частности, правоохранители считают, что вице-мэр Сергей Коренев и заместитель директора ДЖКХ Александр Брыжатый в сговоре с директором компании «ПИК-СТРОЙ» Мариной Лозовенко завысили цену материалов для реконструкции Соборной площади в 2,5 раза.

Во время суда стало известно, что следователи НАБУ обнаружили упоминания о встречах Марины Лозовенко с мэром Одессы Геннадием Трухановым в переписках подозреваемых в хищениях при реконструкции Соборной.

Кроме этого, прокурор САП зачитала переписки предполагаемых участников схемы хищения 26,8 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве, в которых упоминается «кэшбэк» и завышение цен в сметной документации. В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич озвучил мнение, что вице-мэру Сергею Кореневу, подозреваемому в хищении средств на реконструкции Соборной площади, приписывают чужие слова из озвученных на заседании личных переписок, а также они скомпонованы в «отдельную историю», которая не соответствует действительности.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей. Теперь заместитель мэра Сергей Коренев курирует сферу капитального строительства в городе.