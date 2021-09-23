Украина очень четко осознает все опасности относительно интеграционного процесса Беларуси и России, однако пока не поднимала этот вопрос на встречах в рамках Генассамблеи ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-включения из Нью-Йорка, сообщает Укринформ.

— Мы очень четко осознаем все опасности относительно интеграционного процесса Беларуси с Россией, и обеспечения безопасности государства — это тоже один из приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности. Но на встречах здесь, в Нью-Йорке, пока этот вопрос не поднимался, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что есть две ключевых темы, которые красной нитью проходят через все встречи Президента Украины в Нью-Йорке. Первая — это освобождение украинских политзаключенных, удерживаемых Кремлем на оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

— На каждой встрече мы передаем список этих заключенных и просим помочь, кто чем может, в их освобождении. И вторая тема — это Крымская платформа, которую все наши собеседники очень положительно комментируют, и мы обсуждаем дальнейшее развитие этой инициативы, — заявил глава украинской дипломатии.

Напомним, в рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко, стороны согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года.