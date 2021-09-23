Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая

С 2022 года в Украине может появиться специальная тюрьма для изоляции криминальных «авторитетов».

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телеканала «Дом».

Она отметила, что «воры в законе» опасны как на свободе, так и в тюрьмах, поскольку пользуются огромным влиянием среди заключенных.

— Они все равно влияют. В преступной иерархии они занимают высокий статус, поэтому кто-то считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию или других людей, отбывающих там наказание, – пояснила Елена Высоцкая и добавила, что это представляет риск подкупа и шантажа, поэтому таких преступников следует изолировать.

Она объясняет, что перемещение этих людей в отдельное помещения позволит лучше оснастить его с технической точки зрения.

— Это усиленные технические средства, например, та же глушильная аппаратура с мобильной связью и прочее. Она будет стоять пока в отдельных колониях, чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, у нас пока нет средств. Поэтому начинаем с такого самого опасного сегмента, как «воры в законе, – уточнила заместитель министра.

Сейчас ведомство работает с Министерством внутренних дел, чтобы продумать концепцию такого учреждения.

— Мы работаем над тем, чтобы создать в Украине хотя бы два учреждения с таким специальным статусом. Также хотим проработать все технические средства, проработать вопрос о психологическом состоянии персонала в таких учреждениях, подготовить всю команду к работе с такими субъектами. Мы рассчитываем на то, что будем готовы принять первых осужденных по такой статье уже в следующем году, – сказала заместитель министра.

Отметим, что речь идет о камерном типе содержания, а не просто об «общежитии», где все могут находиться вместе.

— Это изолированные помещения, а для государства дороже содержать такие учреждения. Это технические средства – видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала, чтобы избежать конфликтов. Это должно быть современное учреждение, – добавила Елена Высоцкая.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что с момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 миллиона гривен.