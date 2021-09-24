Глава бюджетной комиссии Николаевского облсовета Виталий Гомерский не дал выступить на заседании 24 сентября депутату Татьяне Демченко.

Так он решил ее наказать за, по его мнению, неподобающее поведение, передает корреспондент НикВести.

Во время рассмотрения на заседании бюджетной комиссии вопроса по выполнению программы соцэконом развития Николаевской области в 2020 году, Татьяна Демченко попыталась задать вопрос докладчику. Однако Виталий Гомерский не позволил ей этого сделать.

— Коллега, вы превысили регламент нашего обсуждения вопроса на 10 минут, — сказал он. — Есть вопрос, я держу руку 5 минут, — возразила Татьяна Демченко. — Ничего, Татьяна Васильевна, за то поведение, которое у вас было на прошлой комиссии, я как глава комиссии лишаю вас права голоса и внесения предложений, — сказал Виталий Гомерский. — А кто вам дал такое право лишать меня голоса? — поинтересовалась Татьяна Демченко. — Как глава комиссии, — повторил Виталий Гомерский.

Виталий Гомерский

После этого Татьяна Демченко попыталась обратиться к коллегам, однако Виталий Гомерский проигнорировал ее и вынес вопрос на голосование. Татьяна Демченко, в свою очередь, продолжала говорить, пока депутаты голосовали.

— Ты смотри, какой нарцисс. Он у меня слово забирает. Самолюбивый нарцисс. Это ж надо, — заявила Татьяна Демченко. — Татьяна Васильевна, ведите себя достойно, — ответил Виталий Гомерский. — Вы меня лишаете слова. Вы кто такой? Вы кто такой, уважаемый? — спросила Татьяна Демченко, — Самовлюбленный нарцисс. Больше ничего. Герой нашего дня. Он меня слова лишает. Это начало конца, — рассмеялась она.

Татьяна Демченко

Отметим, что Татьяна Демченко не является членом какой-либо комиссии областного совета. 17 декабря она потребовала исключить ее из состава комиссии по вопросам образования и культуры, куда ее включили без ее согласия. Она тогда отметила, что подавала заявление о том, чтобы работать в составе планово-бюджетной комиссии Николаевского облсовета. При этом Татьяна Демченко регулярно посещает практически все заседания всех комиссии облсовета, где имеет право совещательного голоса как депутат.

Напомним, 3 мая 2020 года Татьяна Демченко поссорилась с Владимиром Фроленко на заседании бюджетной комиссии. Тогда они были депутатами 7-го созыва обласовета. Владимир Фроленко высказался в грубой форме по отношению к своей коллеге Татьяне Демченко из-за ее предложения перераспределить бюджет и выплатить долги медикам по зарплате.