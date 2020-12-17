Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовала исключить ее из состава комиссии по вопросам образования и культуры, куда ее включили без ее согласия.

Об этом она заявила сегодня, 17 декабря, во время пленарного заседания сессии Николаевского областного совета, - передает корреспондент НикВести.

Татьяна Демченко отметила, что подавала заявление о том, чтобы работать в составе планово-бюджетной комиссии Николаевского облсовета.

— Я пятый раз избралась депутатом областного совета. Ни одного раза я не помню, чтобы меня или моих коллег ставили в те комиссии, работать в которых нет желания у человека. Я не писала заявления, устно ни разу нигде не говорила о том, что хочу быть членом комиссии по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности. Не знаю, на каком основании моя фамилия там появилась. Я прошу мое имя и фамилию исключить из списка претендентов на члены этой комиссии. Писала я заявление на комиссию по вопросам бюджета. Если будет принято решение - значит я буду членом комиссии по бюджету, если нет - значит, я не буду членом комиссии, - сказала Татьяна Демченко.

На это глава облсовета Анна Замазеева заявила, что в состав комиссии по вопросам бюджета подавали заявки 25 депутатов, а потому всех желающих включить в ее состав не удалось.

Татьяна Демченко попросила исключить ее из состава комиссии по вопросам образования, на что депутаты горсовета согласились, приняв соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Европейская солидарность» Алла Воробьева попросила исключить ее из состава постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, в состав которой ее включили против ее желания.

Ранее сообщалось, что сессия Николаевского облсовета со спорами сформировала 8 постоянных комиссий.