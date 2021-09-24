После второго раздела субвенции на социально-экономическое развитие в 2021 году Николаевская область получила почти 70 миллионов гривен.

Согласно данным общественной сети «ОПОРА», большее количество этих денег – 22,13 миллионов гривен направили на школы (31,7%), а меньше всего средств – 3,56 миллионов гривен были направлены на ремонт дорог (5,1%).

Также 21,18 миллионов гривен субвенций направили на больницы (30,3%), 15,66 миллионов гривен – на объекты жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры (22,4%), 7,3 миллиона гривен были направлены на строительство детских и спортивных площадок (10,5%).

В целом, Николаевская область получила 69,8 миллионов гривен второй субвенции из госбюджета и заняла 12 место по объему выделенных средств на регионы Украины (3,5%). Однако в расчете на одного жителя Николаевщина занимает первое место среди областей – сумма субвенции на одного человека составляет 63,22 гривны.

Николаевская область также заняла седьмое место по количеству профинансированных объектов – средства госсудбенции напрвили на 71 объект. В частности, 18% направленных средств субвенции составляли менее 100 тысяч гривен. Наибольшую долю расходов составляют объекты стоимостью от 100 тысяч до 1 миллиона гривен – 44% от общего количества субвенций. Ещё 38% субвенций обошлись бюджету страны от 1 до 5 миллионов гривен.

Вторая субвенция на социально-экономическое развитие равномерно распределилась на пять из шести избирательных округов Николаевской области — в среднем по 10 миллионов гривен. В частности, на округ №129 нардепа Игоря Копытина направили 17 субвенций общей стоимостью 10,12 миллионов гривен, на округ №128 Александра Гайду и округ №131 Артема Черноморова – по 10 миллионов гривен. Ещё 9,8 миллионов гривен получил округ №132 Максима Дырдина (11 субвенций) и пять субвенций разделили на округ №130 нардепа Игоря Негулевского общей суммой 9,75 миллионов гривен.

Больше всего средств субвенции было направлено на округ №127 Александра Пасичного – 20,17 миллионов гривен, что включает 14 профинансированных объектов. Во втором разделе субвенций округ народного депутата вошел в тройку лидеров по количеству выделенных средств по стране.

Наибольшая субвенция – почти 5,29 миллионов гривен была направлена на 127 округ народного депутата Александра Пасичного. За эти средства будет приобретено медицинское оборудование для интенсивной терапии КНП «Родильный дом №3». Наименьшая субвенция – 25 тысяч 114 гривен будет направлена на приобретение и установку элементов детской игровой площадки для ясли-сад №5 комбинированного типа «Золотая рыбка» в Первомайске (округ №132 Максима Дырдина).

Напомним, что территориальным громадам Николаевской области выдадут государственную субвенцию в 40 миллионов гривен на обустройство школ.