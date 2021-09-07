Территориальным громадам Николаевской области выдадут государственную субвенцию в 40 миллионов гривен на обустройство школ.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины.

Отмечается, что на прошлой неделе состоялось заседание Кабмина, на котором приняли ряд нормативно-правовых актов в образовательной отрасли. Позицию общин — членов Ассоциации городов Украины представлял заместитель исполнительного директора АГУ Владимир Мягкоход.

— В Госбюджете для каждой области предусмотрели по 40 миллионов гривен субвенции «Состоятельная школа для лучших результатов». Эта субвенция направляется на реализацию проектов, связанных с формированием нового образовательного пространства, безопасной и безбарьерной образовательной среды, проведения реконструкции и капитального ремонта учреждений общего среднего образования, — подчеркивают в Николаевском региональном отделении Ассоциации городов Украины.

На Николаевщине указанные средства получат учебные заведения Арбузинской, Вознесенской, Галициновской, Очаковской, Еланецкой, Николаевской территориальных общин, а именно:

Арбузинская общеобразовательная школа №2 Т.Шевченко (9 миллионов гривен);

Вознесенская общеобразовательная школа №8 (17 миллионов гривен);

Вознесенская общеобразовательная школа №8 (6 миллионов 100 тысяч гривен);

Галициновская общеобразовательная школа (11 миллионов 200 тысяч гривен);

Очаковская общеобразовательная школа №1 (1 миллион 300 тысяч гривен);

Вознесенская общеобразовательная школа №4 (108 тысяч гривен);

Вознесенская общеобразовательная школа №4 (179,7 тысяч гривен);

Вознесенская общеобразовательная школа №6 (178,4 тысяч гривен);

Еланецкое заведение общего среднего образования (457 тысяч гривен);

Николаевская общеобразовательная школа №40 (9 миллионов 670 тысяч гривен).

Объекты отбирали на основе перечня, предоставленного областными и Киевской городской администрациями по представлению органов местного самоуправления. Отбором занималась комиссия Минобразования, в состав которой вошли представители министерства, члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и образования, науки и инноваций.

Ранее сообщалось, что по данным аудита утепление детсадов и школ Николаева за 108 миллионов гривен окупится только через 36 лет.