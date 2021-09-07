Территориальным громадам Николаевской области выдадут государственную субвенцию в 40 миллионов гривен на обустройство школ.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины.
Отмечается, что на прошлой неделе состоялось заседание Кабмина, на котором приняли ряд нормативно-правовых актов в образовательной отрасли. Позицию общин — членов Ассоциации городов Украины представлял заместитель исполнительного директора АГУ Владимир Мягкоход.
— В Госбюджете для каждой области предусмотрели по 40 миллионов гривен субвенции «Состоятельная школа для лучших результатов». Эта субвенция направляется на реализацию проектов, связанных с формированием нового образовательного пространства, безопасной и безбарьерной образовательной среды, проведения реконструкции и капитального ремонта учреждений общего среднего образования, — подчеркивают в Николаевском региональном отделении Ассоциации городов Украины.
На Николаевщине указанные средства получат учебные заведения Арбузинской, Вознесенской, Галициновской, Очаковской, Еланецкой, Николаевской территориальных общин, а именно:
Объекты отбирали на основе перечня, предоставленного областными и Киевской городской администрациями по представлению органов местного самоуправления. Отбором занималась комиссия Минобразования, в состав которой вошли представители министерства, члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и образования, науки и инноваций.
Ранее сообщалось, что по данным аудита утепление детсадов и школ Николаева за 108 миллионов гривен окупится только через 36 лет.
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Территориальным громадам Николаевской области выдадут государственную субвенцию в 40 миллионов гривен на обустройство школ.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины.
Отмечается, что на прошлой неделе состоялось заседание Кабмина, на котором приняли ряд нормативно-правовых актов в образовательной отрасли. Позицию общин — членов Ассоциации городов Украины представлял заместитель исполнительного директора АГУ Владимир Мягкоход.
— В Госбюджете для каждой области предусмотрели по 40 миллионов гривен субвенции «Состоятельная школа для лучших результатов». Эта субвенция направляется на реализацию проектов, связанных с формированием нового образовательного пространства, безопасной и безбарьерной образовательной среды, проведения реконструкции и капитального ремонта учреждений общего среднего образования, — подчеркивают в Николаевском региональном отделении Ассоциации городов Украины.
На Николаевщине указанные средства получат учебные заведения Арбузинской, Вознесенской, Галициновской, Очаковской, Еланецкой, Николаевской территориальных общин, а именно:
Объекты отбирали на основе перечня, предоставленного областными и Киевской городской администрациями по представлению органов местного самоуправления. Отбором занималась комиссия Минобразования, в состав которой вошли представители министерства, члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и образования, науки и инноваций.
Ранее сообщалось, что по данным аудита утепление детсадов и школ Николаева за 108 миллионов гривен окупится только через 36 лет.