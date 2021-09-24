Министерство иностранных дел Украины располагает информацией о еще около 100 украинцах на территории захваченного талибами Афганистана, эти граждане желают уехать из Афганистана в Украину.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина .

Украинская сторона постоянно поддерживает связь с гражданами, которые хотят эвакуироваться.

— Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях, — пояснил представитель министерства.

Напомним, вчера в Киев прилетел еще один эвакуационный рейс из Афганистана.

Напомним, Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что различные односторонние санкции или ограничения в отношении Афганистана должны быть отменены как можно скорее.