Грузия намерена воплощать реформы и инициативы, чтобы в 20214 году подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в пятницу на семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Укринформ

— Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ, которые приведут к представлению нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году. Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО. Это значит, что мы и дальше будем проводить реформы, модернизировать всю нашу страну, каждый аспект нашей демократии и экономики, чтобы соответствовать самым высоким глобальным стандартам, — сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, подавляющее большинство населения Грузии решительно поддерживает именно такую судьбу страны.

В то же время премьер отметил, что Россия пытается препятствовать реализации этих намерений.

— Россия не только оккупировала 20 процентов территории Грузии, но и пытается подорвать наше законное стремление приобщиться к европейской и евроатлантической семье, — указал Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили призвал страны-члены ООН положить конец незаконной оккупации суверенных грузинских земель Россией.

По его словам, в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе наблюдается гуманитарный кризис, ответственность за который ложится исключительно на государство-оккупанта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в одиночку никогда не сможет вернуть аннексированный РФ полуостров Крым, поэтому необходимы действенные шаги всех ее партнеров для возращения полуострова.