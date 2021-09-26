По состоянию на сентябрь 2021 года на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета нет средств.

Об этом идет речь в ответе директора «Центра защиты животных» Виктора Линника на информационный запрос НикВести.

— По состоянию на день предоставления ответа, средства на счету, открытом в Управлении Государственной казначейской службы Украины в Николаевской области, отсутствуют, – сказано в документе.

Отмечается, что расходы «Центра защиты животных» финансируются по мере необходимости, а до конца года на работу коммунального предприятия необходима сумма в 2 миллиона 94 тысячи гривен. В частности, 1,2 миллиона гривен – на зарплату работникам, 259 тысяч гривен – для начисления заработной платы, 226 тысяч гривен – на инвентарь, 151 тысяча гривен – на медикаменты и перевязки, 130 тысяч гривен – на оплату услуг (помимо коммунальных), 25 тысяч гривен – на оплату водоснабжения и водоотведения, 17 тысяч гривен – на электроэнергию, 16 тысяч гривен – на оплату других энергоносителей и 8 тысяч гривен необходимо на другие текущие расходы.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета нет средств.

Ранее, в июле 2020 года, депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по регулированию численности бездомных животных на 47 миллионов гривен.

В марте 2020 года, временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

В июне прошлого года стало известно, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен. На тот момент этих средств должно было хватить только на 7 дней полноценной работы предприятия.

Кроме этого в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.