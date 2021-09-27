Передача концессионеру имущества Херсонского морского торгового порта завершится до конца года.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины.

Последние препятствия в передаче концессионеру государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт» будут сняты до конца 2021 года.

И. о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины» Александр Голодницкий отметил, что относительно проблем, которые останавливают динамику, это – вопрос лицензий на добычу ископаемых и земельные вопросы.

Однако, по его словам, в декабре процедура будет завершена.

Ранее сообщалось, что совладелец группы компаний «Risoil» Шота Хаджишвили официально заявил о том, что покидает проект концессии Херсонского морского торгового порта.

Напомним, компания «Risoil-Херсон» победила в конкурсе на концессию морского порта Херсона в январе 2020 года, а в июне порт был передан в концессию сроком на 30 лет.