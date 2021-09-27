В ходе парламентских выборов в Германии впервые членом Бундестага избралась женщина-трансгендер.

Это кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, сообщает Корреспондент.

Скорее всего, она не получит прямой мандат в своем избирательном округе в Баварии, где отстает от кандидата ХСС Себастьяна Брема. Но она в любом случае попадет в Бундестаг по партийным спискам, в которых она занимает 13 место.

44-летняя Гансерер с 2013 года является членом ландтага (регионального парламента, — прим.) Баварии. В 2018 году она во второй раз прошла в его состав под именем Маркус Гансерер. В начале 2019 года она объявила, что стала трансгендером и взяла имя Тесса Гансерер.

Напомним, по данным немецкой избирательной комиссии, победителем на выборах стали социал-демократы. Партия, кандидатом в канцлеры которой является Олаф Шольц, набрала 25,7% всех голосов, получив 209 мест в Бундестаге.