Выяснилось, что в смертельном ДТП, которое вечером 27 сентября произошло на трассе «Николаев — Снигиревка», «маршрутка» столкнулась с двумя грузовыми машинами — DAF и КАМАЗом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полиции уточнили, что вследствие ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в т.ч. 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29-ти до 47-ми лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водители грузовых автомобилей 62-х и 47-ми лет не пострадали.

Следователи квалифицировали ДТП по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В полиции обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить (063) 426 23 32, (050) 013 0148, 102.