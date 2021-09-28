Глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Фёдор Панченко возмутился, что вместо посещения заседания комиссии первый вице-мэр Виталий Луков уехал в командировку.

Такое мнение депутат от «Пропозиции» выразил в ходе заседания бюджетной комисии горсовета сегодня, 28 сентября, пишут НикВести.

В частности, Фёдор Панченко начал заседание бюджетной комиссии, первым вопросом повестки дня которого было обсуждение проекта решения о местных налогах.

— На чём мы в прошлый раз остановились? Где Луков?, – спросил Фёдор Панченко.

На что ему ответили, что первый заместитель городского головы Виталий Луков вместе с мэром Николаева отбыли в командировку. Они принимают участие в Международном саммите мэров, который проходит сегодня, 28 сентября, в Киеве.

— Почему они постоянно ездят куда-то в командировки? Нам работать не нужно? Я не понимаю...эти налоги где, в Мариуполе будут устанавливать? А кто вместо него?, – возмутился Фёдор Панченко.

Депутату от «Пропозиции» ответили, что вместо Виталия Лукова на заседании бюджетной комиссии присутствует директор департамента финансов Вера Святелик. После чего Фёдор Панченко предложил своим коллегам также уехать всем составом комисии в коммандировку.

— Коллеги, может мы комиссией куда-то в командировку тоже поедем? Барселона, Валенсия? Выделим сейчас средства на поднятие уровня местного самоуправления, – добавил депутат.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиция» Федор Панченко недоволен работой чиновников, которые затягивают передачу бюджетной комиссии пообъектных росписей для утверждения их финансирования.