Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил на Международном саммите мэров, который проходит сегодня, 28 сентября, в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Во время своего выступления городской голова представил те проекты, которые были реализованы в Николаеве совместно с местным бизнесом во время пандемии Covid-19

— К счастью, еще до начала пандемии 2019 год в Николаеве мы определили «годом медицины» и успели восстановить все реанимационные отделения в городе. Но когда коронавирус добрался и до Николаева, на помощь пришел бизнес, – сказал Александр Сенкевич.

В частности, Сенкевич рассказал об уникальном инфекционном отделении в больнице № 5, которое за полгода построил «Николаевский глиноземный завод». На этот проект НГЗ выделил 155 млн гривен. Также мэр упомянул капитальный ремонт инфекционного отделения в больнице № 1, который своими силами выполнила компания «Нибулон» за 18 млн гривен.

Вспомнил Александр Сенкевич и те предприятия, которые во время полного локдауна вместе с сотрудниками депртамента соцзащиты помогали осуществлять доставку продуктов и медикаментов людям пожилого возраста.

— Сьогодні ми продовжуємо співпрацювати з цими підприємствами та реалізовувати соціально важливі проекти, – добавил Александр Сенкевич.

Как известно, Международный саммит мэров каждый год собирает представителей местного самоуправления, бизнеса, волонтерских и общественных организаций для обсуждения мировых тенденций развития городов.

Среди вопросов программы Саммита в этом году: привлечение инвестиций, сотрудничество с бизнесом, доступность и безопасность. Участниками мероприятия являются мэры украинских и европейских городов, архитекторы, урбанисты, представители бизнеса и общественных и волонтерских организаций из Украины, Германии, Албании и Португалии.

Напомним, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков призвал невакцинированных жителей города прививаться от коронавируса, указав, что защитные маски не помогают избежать заражения.