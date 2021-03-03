Депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція» Федор Панченко недоволен работой чиновников, которые затягивают передачу бюджетной комиссии пообъектных росписей для утверждения их финансирования.

Об этом стало известно во вторник, 2 марта, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент НикВести.

Татьяна Домбровская пришла на заседание с заместителем мэра по вопросам энергоэффективности Дмитрием Лазаревым и попросила депутатов объяснить, почему бюджетная комиссия не рассматривает вопросы финансирования данной сферы.

В ответ на это глава комиссии, представитель партии «Пропозиція» Федор Панченко сообщил коллеге, что ранее было принято решение, что бюджетная комиссия не будет рассматривать пообъектные росписи, пока все распорядители бюджетных средств не подадут их для изучения депутатов.

Дмитрий Лазарев

В свою очередь вице-мэр попросил депутатов как можно скорее рассмотреть документацию Департамента энергоэффективности.

— У меня тогда большая просьба не откладывать этот вопрос и оперативно их рассмотреть. Большое количество социальных объектов, это большое количество детских садов, много людей обращается, — попросил чиновники.

Александр Сенкевич и Федор Панченко

Реагируя на данную просьбу Федор Панченко попросил вице-мэра поговорить с мэром Александром Сенкевичем и другими его заместителями и напомнить им, что бюджетная комиссия не может начать рассматривать пообъектные росписи и утвердить их финансирование, пока все распорядители бюджетных средств не передадут им соответствующие документы.

Панченко: У меня тогда вопрос к вам, как заместителю городского головы. Вы с городским главой общаетесь? Лазарев: Да, конечно. Панченко: А с остальными заместителями видитесь? Лазарев: Да, конечно. Панченко: А вы можете им высказать в такой же форме возмущение, чего это они не подали до сих пор бюджетную роспись, что из-за них страдают люди? Лазарев: Буду обращаться.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская пригрозила членам депутатской комиссии по вопросам бюджета, если те не согласуют выделение финансирования для работы Департамент энергоэффективности в 2021 году.