Еврокомиссия проведет анализ газового соглашения между Будапештом и Москвой, которое позволит Венгрии получать 4,5 млрд кубометров газа в год, игнорируя газопроводную систему Украины.

Это вопрос поднимался на брифинге с представителем ЕС Тима Макфи.

Журналисты не упустили возможность задать ему вопрос по этой горячей теме.

— Я уже попросил коллег проверить последствия контракта, — ответил спикер органа Евросоюза.

Как сообщается, дата публикации выводов не называлась. Этот контракт отнимает у бюджета Украины миллионые средства в год, которые наша страна получает с транзита топлива в Венгрию.

Ранее сообщалось, после критических высказываний украинских дипломатов в отношении газового контракта между Будапештом и «Газпромом», Венгрия вызвала украинского посла для разговора.

Напомним, в МИД заявили о подготовке ответа Венгрии за подписание газового договора с Кремлем.