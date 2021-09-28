Еврокомиссия проведет анализ газового соглашения между Будапештом и Москвой, которое позволит Венгрии получать 4,5 млрд кубометров газа в год, игнорируя газопроводную систему Украины.
Это вопрос поднимался на брифинге с представителем ЕС Тима Макфи.
Журналисты не упустили возможность задать ему вопрос по этой горячей теме.
— Я уже попросил коллег проверить последствия контракта, — ответил спикер органа Евросоюза.
Как сообщается, дата публикации выводов не называлась. Этот контракт отнимает у бюджета Украины миллионые средства в год, которые наша страна получает с транзита топлива в Венгрию.
Ранее сообщалось, после критических высказываний украинских дипломатов в отношении газового контракта между Будапештом и «Газпромом», Венгрия вызвала украинского посла для разговора.
Напомним, в МИД заявили о подготовке ответа Венгрии за подписание газового договора с Кремлем.
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Еврокомиссия проведет анализ газового соглашения между Будапештом и Москвой, которое позволит Венгрии получать 4,5 млрд кубометров газа в год, игнорируя газопроводную систему Украины.
Это вопрос поднимался на брифинге с представителем ЕС Тима Макфи.
Журналисты не упустили возможность задать ему вопрос по этой горячей теме.
— Я уже попросил коллег проверить последствия контракта, — ответил спикер органа Евросоюза.
Как сообщается, дата публикации выводов не называлась. Этот контракт отнимает у бюджета Украины миллионые средства в год, которые наша страна получает с транзита топлива в Венгрию.
Ранее сообщалось, после критических высказываний украинских дипломатов в отношении газового контракта между Будапештом и «Газпромом», Венгрия вызвала украинского посла для разговора.
Напомним, в МИД заявили о подготовке ответа Венгрии за подписание газового договора с Кремлем.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
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