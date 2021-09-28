Проекты нормативных актов городского совета будут проходить независимую общественную антикоррупционную экспертизу. Ее будет осуществлять «Институт законодательных инициатив».
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
— Сегодня мы с исполнительным директором этой общественной организации Мартиной Богуславец подписали соответствующий Меморандум. Этот документ — дополнительный предохранитель от коррупционных рисков при подготовке и принятии решений, — сообщил Александр Сенкевич.
Как сообщалось, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил на Международном саммите мэров, который проходит сегодня, 28 сентября, в Киеве.
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Проекты нормативных актов городского совета будут проходить независимую общественную антикоррупционную экспертизу. Ее будет осуществлять «Институт законодательных инициатив».
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
— Сегодня мы с исполнительным директором этой общественной организации Мартиной Богуславец подписали соответствующий Меморандум. Этот документ — дополнительный предохранитель от коррупционных рисков при подготовке и принятии решений, — сообщил Александр Сенкевич.
Как сообщалось, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил на Международном саммите мэров, который проходит сегодня, 28 сентября, в Киеве.