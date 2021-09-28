Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева посетила благотворительный бал, во время которого собирали деньги на покупку С-дуги для детской областной больницы.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Отметим, что бал прошел 23 сентября. Деньги, собранные на мероприятии, направят на покупку С-дуги — необходимого оборудования, которое используется в операциях, связанных с установкой имплантов. Данное оборудование позволит делать рентген детям прямо во время операции. Также аппарат имеет минимальную излучательную способность и, следовательно, наносит минимальный вред организму.

— Дети — это наше будущее (ведь каким будет этот мир в дальнейшем зависит только от них) и настоящее (ведь ради них мы живем, работаем и творим). Однако есть дети, которые нуждаются в нашей помощи и сплоченности. Мировая практика показывает, что меценатство и благотворительные акции помогают оснащать медучреждения дополнительным оборудованием в короткие сроки. Подобные мероприятия, как никогда объединяют неравнодушных людей ради общей цели, поскольку вместе, работая, как единый механизм, мы можем сделать гораздо больше. Как мама двух детей, я не понаслышке знакома с неиссякаемым потоком детской энергии, которая иногда приводит к травмам. К тому же, все мы когда-то были детьми, развлекали себя во дворе, как могли. А эти развлечения, порой, заканчивались синяками, царапинами или чем-то хуже. Именно поэтому я не могла оставаться в стороне благотворительного бала, — написала Анна Замазеева.

Глава облсовета приобрела на аукционе пять картин николаевских художников, тем самым присоединившись к сбору средств на покупку С-дуги для отделения травматологии Николаевской детской областной больницы.

— Кстати, всю сумму удалось собрать. Областной совет также тесно сотрудничает и занимается нашей детской областной больницей. Недавно мы начали процесс передачи санатория «Дубки» этому медучреждения. Там дети по онкологии, травматологии, неонатологии, неврологии, кардиологии и других отделений будут проходить реабилитацию в комфортных условиях под постоянным наблюдением врачей, — добавила глава облсовета.

Напомним, санаторий «Дубки», который в 2019 году вошел в Николаевский областной детский центр медицинской реабилитации вместе с кардиоревматологическом санаторием «Южный», теперь хотят отдать в управление детской областной больницы.