Вскоре в городе появится новый детский сад-ясли по проспекту Мира — члены комиссии Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ согласовали передачу помещения в коммунальную собственность Николаева.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии во вторник, 28 сентября, передает корреспондент НикВести.

Заместительница начальницы управления образования мэрии Лариса Иванова подчеркнула, что новое учреждение дошкольного образования необходимо в связи с перегруженностью существующих.

— Учебное заведение №126 пока является структурным подразделением государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект», поэтому мы не можем сейчас его просто передать в коммунальную собственность. Для этого нужно сначала создать садик, как самостоятельное юридическое лицо, — объяснила Лариса Иванова.

Глава комиссии Дмитрий Иванов подчеркнул, что согласие государства на передачу имущества «Зори»-«Машпроекта» в коммунальную собственность уже есть.

В результате большинство членов комиссии проголосовали «за» создание учреждения дошкольного образования №126.

Напомним, на прошлой комиссии, которая состоялась 26 апреля, депутаты согласовали прием в коммунальную собственность Николаева ряда нежилых помещений, общежитий и котельных от госпредприятия «Зоря»-«Машпроект».