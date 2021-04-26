Депутаты комиссии горсовета по вопросам ЖКХ согласовали прием в коммунальную собственность Николаева ряда нежилых помещений, общежитий и котельных от госпредприятия «Зоря»-«Машпроект». При этом предоставление согласия на прием действующих детсадов в коммунальную собственность депутаты рассматривать не стали и перенесли вопрос для подробного изучения.

Об этом шла речь на заседании комиссии в понедельник, 26 апреля, передает корреспондент НикВести.

Речь шла о нежилых помещениях по улице Лягина, 29а/2/3/4 на цокольном этаже жилого дома, трех общежитиях по улицам Чайковского, 40/2, Театральная, 29а и проспекту Богоявленскому, 34а, а также здании котельных по Чайковского, 42/1 и в поселке Воскресенское. После обсуждений депутаты дали согласие на их передачу.

При этом некоторые из них высказали предположения, что эти объекты после будут приватизированы или переданы третьим лицам.

— Помещения действительно очень классные в центре. Вопрос, который нас беспокоит, это дальнейшая судьба — кто в дальнейшем за бесценок эти помещения себе возьмет. С учетом того, что у нас сегодня идет дружба между ОГА и мэром, мы помним, кто стоял рядом с новым директором «Зори», который сейчас вдруг решил просто подарить городу помещения. А потом мы знаем, что управление коммунального имущества, без учета депутатов, начнет раздавать в аренду... — сказал Максим Невенчанный. — Так легко просто вообразить, что человек, который сейчас сидит возле вас, будет иметь оппортунистическое поведение. Вы хоть подтверждение таким вещам имеете? — ответил начальник управления коммунального имущества Мкртыч Мкртчян. — Не по своей воле, а по команде городского головы. Я понимаю, что вы сами не можете, — добавил депутат.

Также депутаты решили перенести рассмотрение аналогичного вопроса, который касается передачи детсадов — № 126, НВК «Чайка» по Чайковского, 10а и детсада по Южной, 51а.

При передаче данных объектов госпредприятие ставит городу условия — садики должны и в дальнейшем таковыми оставаться, а их помещения использоваться по целевому назначению.

Депутаты решили детальнее изучить вопрос на следующем заседании. В частности, их интересует, являются ли социальные обязательства «Зори»-«Машпроект» фактором, который не позволяет приватизировать завод в дальнейшем.

Как. сообщалось, 5 апреля Николаевский городской совет и госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» подписали меморандум о передаче в коммунальную собственность города непрофильных объектов предприятия.

Напомним, мэр Александр Сенкевич уверяет, что город сохранит детские сады, которые будут переданы в коммунальную собственность.