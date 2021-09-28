К концу года в Николаевской области увеличат количество ГВК (комплекс габаритно-весового контроля, — прим.) — их станет шесть. Согласно изменениям в законодательстве, анонсированных Министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым на Президиуме Конгресса местных и региональных властей, с 1 октября начисление штрафов за перегруз будет происходить автоматически.

Об это на своей странице в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По ее словам, изменения в законодательстве также дадут местным общинам дополнительные стимулы защищать дороги, которые находятся у них на балансе. Часть оплаченных штрафов будет поступать в местные бюджеты.

— Со своей стороны, государство делает все, чтобы восстанавливать инфраструктуру страны и нашей области в том числе. Ярким примером является проект Президента Украины «Большая стройка». Благодаря ему сегодня восстанавливаются тысячи километров дорог. И наша задача, как местного самоуправления, максимально сохранить и защитить те результаты, которые мы уже имеем, — подчеркнула Анна Замазеева.

Напомним, в мае этого года вблизи Николаева десятки грузовых автомобилей перекрыли трассу в знак протеста против систем габаритно-весового контроля.