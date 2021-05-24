Возле Николаева десятки грузовых автомобилей перекрыли трассу в знак протеста против систем габаритно-весового контроля, поскольку «не нравится водителям взвешиваться».

Об этом сообщил в Facebook глава Укртрансбезопасности Егор Прокопчук.

— Сегодня утром десятки фур заблокировали трассу на Николаевщине перед нашей площадкой ГВК (габаритно-весовой контроль, – прим.). Не нравится водителям взвешиваться. Говорят, весы у нас не те и инспекторов почему-то надо сменить, – написал Егор Прокопчук.

Он указал, что весы поверенные, работают с допустимой погрешностью.

— Инспекторы вместе с Национальной полицией рады приветствовать вас на нашем комплексе. Дежурят по установленному графику. Кастингов на тех, кто вам больше понравится - устраивать не будем. Давайте вы будете взвешенными и счастливыми. Без истерик и эмоций. Взвесился - езжай спокойно, не разрушая новые дороги, - указал Егор Прокопчук.

Протестующие заявляют, что весы на трассе работают некорректно. Они требуют отставки главы областного управления Укртрансбезопасности Дмитрия Володькова. Также дальнобойщики требуют от народного депутата от Слуги народа Игоря Негулевского сложить мандат. Они обвиняют Негулевского в вымогательстве денег за прохождение ГВК.