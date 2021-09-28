Сегодня, 28 сентября, в Киеве во время международного саммита мэров Александр Сенкевич подписал меморандум о сотрудничестве с ОО «Институт законодательных идей» о проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов Николаевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Совместная работа поможет осуществлять экспертный анализ решений горсовета, чтобы исключить из них возможную коррупционную составляющую.

Исполнительная директор ОО «Институт законодательных идей» Мартина Богуславец отметила, что к проекту присоединилось 6 городов Украины: Житомир, Киев, Львов, Тернополь, Николаев и Винница.

— Наша общественная организация уже более 6 лет проводит антикоррупционную экспертизу законопроектов, которые вносятся в парламент. Из тех, которые мы проверили, 15% имели очень серьезные коррупционные риски. Наши замечания учел антикоррупционный комитет, и в этом году 17% законопроектов были сняты с рассмотрения. Такую положительную практику мы хотели бы передать и на местный уровень. В 2020 году возникла идея проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов для городских советов, — отметила Мартина Богуславец.

Городской голова Александр Сенкевич выразил благодарность Мартине Богуславец за поддержку, отметив, что основная цель меморандума — внедрение дополнительных мер, которые помогут предупредить коррупционные риски при подготовке и принятии решений.

— Ожидаем плодотворное сотрудничество, готовы учитывать выводы экспертизы к проектам решений городского совета и исполнительного комитета, — прокомментировал Николаевский городской голова.

Отмечается, экспертиза даст городу:

независимый правовой анализ проектов решений, которые выносятся на сессию городского совета (анализ на содержание коррупционных рисков, улучшение восприятия города по уровню прозрачности);

оказание консультативно-правовой поддержки экспертов;

безопасность для бизнеса (прозрачное местное законодательство для его ведения).

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил на Международном саммите мэров, который проходит сегодня, 28 сентября, в Киеве.