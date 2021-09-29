Президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект об олигархах из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «НАШ», передает Цензор.Нет.

— Его не надо переголосовывать. Поскольку процедура, но она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как председатель парламента, считаю, что было нарушение регламента. Поэтому запускать 131 статью (регламента ВР, — прим.), переголосовывать какие-то правки — это будет неправильно .... Это можно исправить следующим образом — или это может быть вето президента, возвращен в Верховную Раду с предложениями, тем более, что президент является автором этого законопроекта, или закон может быть подписан, и после этого вносить изменения в этот закон, — пояснил глава парламента.

Спикер отметил, что в следующий вторник будут проголосованы постановления, которые фактически блокируют подпись законопроекта.

— Я надеюсь, что к этому времени комитет выдаст корректный текст, за который голосовала ВР, без манипуляций. Если это произойдет, в тот же день я подпишу закон и направлю на подпись президенту, — добавил Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, 23 сентября депутаты приняли проект закона во втором чтении. 24 сентября оказалось, что во время голосования были поддержаны две взаимоисключающие правки в части органа власти, который получит полномочия определять олигархов.

Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на заседании.