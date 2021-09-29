Почти 6 тысяч украинских школ еще не достигли показателя вакцинации своих работников против COVID-19, рекомендованного правительством (80% вакцинации, — прим.).
Об этом во время заседания правительства сегодня, 29 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет ZN.ua.
— Находясь в «желтой» зоне эпидопасности больше 900 школ достигли 100-процентного охвата сотрудников вакцинацией хотя бы одной дозой вакцины, — сказал Виктор Ляшко.
По его словам, после получения второй дозы вакцины от COVID-19 школы смогут работать даже при введении «красного» уровня эпидопасности.
Министр отметил, что безопасность в школах — это не место для компромиссов.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.
Ранее сообщалось, что 22 школы Николаева остаются без 80% вакцинированных педагогов.
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Почти 6 тысяч украинских школ еще не достигли показателя вакцинации своих работников против COVID-19, рекомендованного правительством (80% вакцинации, — прим.).
Об этом во время заседания правительства сегодня, 29 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет ZN.ua.
— Находясь в «желтой» зоне эпидопасности больше 900 школ достигли 100-процентного охвата сотрудников вакцинацией хотя бы одной дозой вакцины, — сказал Виктор Ляшко.
По его словам, после получения второй дозы вакцины от COVID-19 школы смогут работать даже при введении «красного» уровня эпидопасности.
Министр отметил, что безопасность в школах — это не место для компромиссов.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.
Ранее сообщалось, что 22 школы Николаева остаются без 80% вакцинированных педагогов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа