Депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Юрий Кормышкин предложил вместо передачи на приватизацию объекта коммунальной собственности – Еланецкую центральную районную аптеку № 25 – отдать его на баланс Еланецкой громады.

Об этом он заявил во время заседания сессии Николаевского областного совета, передает пресс-служба политсилы.

— Да и в других районах – зачем делать приватизацию, сегодня громады и так не сильно самодостаточны, это наше областное коммунальное имущество, пусть они пользуются этим имуществом. Конкретно по этому вопросу есть обращение Еланецкой громады. Сегодня есть решение нашей громады – единственной в Еланецком районе, которая просит дать им этот объект бесплатно, даже без права продажи. У нас есть средства. Если отдадим на приватизацию, купит его кто-то за 2 копейки и разберет, – выступил он.

В свою очередь, к депутатам облсовета обратилась председатель Еланецкого поселкового совета Любовь Баденко.

— Депутаты Еланецкой громады однозначно приняли решение о том, чтобы просить передать безвозмездно на баланс Еланецкого поселкового совета данное имущество. Поэтому я сегодня здесь присутствую для того, чтобы просить депутатов поддержать нас и не ставить этот вопрос по приватизации, а чтобы передать безвозмездно, – заявила она.

По результатам голосования депутаты не поддержали ни предложение Юрия Кормышкина, ни передачу указанного объекта на приватизацию. «Наш край» предложил вынести вопрос на повторное голосование. Председатель Николаевского областного совета предложила вернуться к вопросу в конце заседания сессии.

Напомним, депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Юрий Кормышкин выступил в поддержку коллектива ГП «Звезды над Бугом», который выступил против решения конкурсной комиссии Национальной академии аграрных наук при назначении на руководящую должность предприятия Сергея Кочерги.