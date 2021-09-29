Депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Юрий Кормышкин выступил в поддержку коллектива ГП «Звезды над Бугом», который выступил против решения конкурсной комиссии Национальной академии аграрных наук при назначении на руководящую должность предприятия Сергея Кочерги.

Об этом Юрий Кормышкин сообщил в ходе заседания сессии Николаевского областного совета, передает пресс-служба политсилы.

— Я хотел бы несколько слов сказать о руководителе Юрии Юрьевиче Елиневском. Все его хорошо знают не только как порядочного и доброго человека, но и как эффективного руководителя – единственного из Николаевской области, где государственное предприятие не является дотационным и полностью платит налоги во все уровни бюджетов. И этот вопрос действительно не имеет политического окраса, – заявил Юрий Кормышкин.

Он сообщил, что за месяц до конкурса был изменен состав конкурсной комиссии НААН.

— Я хотел бы обращение распространить. Во-первых, обращаюсь как к председателю временной следственной комиссии Черноморову Артему, что за месяц до конкурса был изменен состав конкурсной комиссии и проводили конкурс не те, которые всегда. И второе, чтобы обратиться в Академию аграрных наук, в Верховную Раду, чтобы на аграрном комитете разработали положение, которое бы рекомендовало академии поддержать руководителя предприятия. Потому что есть обращение коллектива: они хотят этого руководителя, обращение депутатов областного совета. Потому что они сидят в Киеве и не знают, Елиневский здесь хороший или нет. Уважаемые коллеги, прошу единогласно поддержать нашего коллегу Юрия Юрьевича, – выступил Юрий Кормышкин.

На предприятии тоже считают, что конкурс был проведен с нарушениями, поэтому работники «Звезды над Бугом» обратились в Кабмин, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Национальную академию аграрных наук, чтобы восстановить экс-директора предприятия Юрия Елиневского на руководящей должности.

Госпредприятие «Опытное хозяйство «Звезды над Бугом» Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины» занимается выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур.

Напомним, что в партии «Наш край» предлагают установить на остановках коммунального транспорта информационные таблички с историческими фактами о названии улицы или фигур, в честь которых названы улицы.